Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarladaki anızların yakılması sonucu ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Beyşehir-Çiçekler Mahallesi yolu üzerindeki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Beyşehir ve çevre ilçelerden çok sayıda arazöz, müdahale aracı ve su tankeri ile Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ormanlık alandaki yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, arazilerdeki anızların ateşe verilmesi sonucu yangının ormanlık alana sıçradığının tespit edildiğini belirterek, güvenlik güçlerinin yangına sebep olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bal, orman yangınına 10 dakika gibi kısa sürede ilk müdahaleyi yapan ekiplerin yaklaşık iki saatte alevleri kontrol altına aldığını dile getirerek, çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Bölgede akşam saatlerinde de tedbir amaçlı ekiplerin bulundurulduğunu dile getiren Bal, karaçam ağaçlarıyla kaplı ormanda yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğünü sözlerine ekledi.