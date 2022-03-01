Son dakika haber: Konya'da anne ile kızın öldüğü trafik kazasının sanığı hakim karşısında - Son Dakika
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Son dakika haber: Konya'da anne ile kızın öldüğü trafik kazasının sanığı hakim karşısında

01.03.2022 14:04
Son dakika haber: Konya'da anne ile kızın öldüğü trafik kazasının sanığı hakim karşısında

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erol A. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Erol A, kaza günü kamyonuyla Konya- Aksaray yönünde seyir halindeyken yolda kum fırtınasıyla karşılaştığını öne sürdü.

Kaza yerine geldiğinde fırtınanın yoğunlaştığını, görüş mesafesinin 5-6 metreye kadar düştüğünü iddia eden Erol A, "Yaklaşık 60-65 kilometre hızla seyrederken, kazada ağır yaralanan Metin Aytaç'ın otomobilinin park halinde olduğunu geç fark ettim. Yolun en sağından gidiyordum. Görüş mesafesi kısa olduğu için sol şeride çıkamadım, frene bastım. Ancak buna rağmen içinde bulunduğum kamyon müşteki Metin Aytaç'ın otomobiline arkadan çarptı. Olayda bir kusurum yoktur ama böyle bir kaza yaşandığı için çok üzgün ve pişmanım." ifadelerini kullandı.

Müşteki Ekrem Aytaç ise sanığın kendilerine taziye dileğinde dahi bulunmadığını belirterek, "En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kaza sırasında annemle telefonla görüşüyorduk. Annem bana bir toz bulutunun ortaya çıktığını, bu nedenle arabayı sağa çekip fırtınanın geçmesini beklediklerini söyledi. Ardından kaza sesini duydum, sonrasında bir daha aileme ulaşamadım.' diye konuştu.

Ekrem Aytaç, kazada yaralanan babası Metin Aytaç'ın hala tedavi altında olduğunu, hayati risk taşıdığını dile getirdi.

Sanığın avukatı, kazada müvekkilinin bir kusurunun bulunmadığını öne sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Erol A. idaresindeki 42 AAG 114 plakalı kamyon, 30 Ekim 2021'de kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Konya-Aksaray yolunun 40. kilometresinde, Metin Aytaç yönetimindeki 06 FZ 2669 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada otomobilin sürücüsü Metin Aytaç ağır yaralanırken, otomobilde bulunan eşi Ayla Aytaç ile eşinin annesi Şerife Köse hayatını kaybetmişti.

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Aksaray, Konya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Konya'da anne ile kızın öldüğü trafik kazasının sanığı hakim karşısında - Son Dakika


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