Son dakika haber... Konya'da arkadaşını silahla öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sefa G. ile maktul Mehmet Ali Güçlü'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Sefa G. olay günü maktulün kullandığı araçta tartışmaya başladıklarını, tartışmanın kısa sürede şiddetlendiğini öne sürdü.

Olaydan önce maktulden bir miktar borç aldığını, bu borcu ödediğini iddia eden Güngör, şöyle konuştu:

"Hala borçlu olduğumu söyledi. Bana küfürler etti, bıçak çekti. Bıçağını savurunca bacağıma denk geldi. Arabadan indim, kaçmaya başladım. Maktul bu sırada peşimden geldi. Kendimi korumak için ateş ettim. Maktulün banka kartlarını, torpidoda olduğu için arabayı da ben kiraladığım için yanıma aldım. Tefeci değilim, hırsızlık amacım da yoktu."

Müşteki avukatı ise olayın tasarlanarak gerçekleştirildiğini, sanığın asıl amacının yağma olduğunu savundu.

Maktul Güçlü'nün babası Hasan Güçlü de oğlunun katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Merkez Selçuklu ilçesinde boş arazide 16 Aralık 2021'de, hayvanlarını otlatan vatandaşlar tarafından bulunan cesedin Mehmet Ali Güçlü'ye ait olduğu belirlemiş, şüpheli Sefa G. kiralık bir araçla kaçmaya çalışırken yakalamıştı.