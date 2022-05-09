Son dakika haberleri: Husumetli olduğu genç tarafından bıçaklanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Husumetli olduğu genç tarafından bıçaklanan kişi hastanede öldü

09.05.2022 11:23

Son dakika haberler: Husumetli olduğu genç tarafından bıçaklanan kişi hastanede öldüKONYA Konya'da kız kaçırma meselesinden aralarında daha önceden husumet bulunan genç tarafından bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybederken, şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Husumetli olduğu genç tarafından bıçaklanan kişi hastanede öldü

KONYA Konya'da kız kaçırma meselesinden aralarında daha önceden husumet bulunan genç tarafından bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybederken, şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Konya'nın merkez Meram ilçesi Çayırbağı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cem Ünalan yanındaki iki arkadaşı ile aralarında daha önceden kız kaçırma meselesi yüzünden husumet bulunan ve mahallede bir restoranda zaman zaman çalışmaya geldiği öğrenilen 16 yaşındaki S.Ö'yü konuşmak için geldikleri aracın yanına çağırdı. Burada iki grup arasında çıkan sözlü tartışmada Cem Ünalan, S.Ö'yü darp etti. S.Ö. yanında bulanan bıçak ile Ünalan'a sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Cem Ünalan'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından olayda ağır yaralanan Cem Ünalan ilk müdahalenin ardından Meram Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ünalan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, olay sonrası bir restoranda saklanan zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Buradaki incelemelerin ardından şüpheli S.Ö. ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, Cem Ünalan'ın cenazesi Cihanbeyli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Son dakika haberleri: Husumetli olduğu genç tarafından bıçaklanan kişi hastanede öldü
Son dakika haberleri: Husumetli olduğu genç tarafından bıçaklanan kişi hastanede öldü
Son dakika haberleri: Husumetli olduğu genç tarafından bıçaklanan kişi hastanede öldü
Son dakika haberleri: Husumetli olduğu genç tarafından bıçaklanan kişi hastanede öldü

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Sırtından bıçaklanan genç öldü Sırtından bıçaklanan genç öldü Son dakika haberleri! Karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Son dakika haberleri! Karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Husumetli olduğu genç tarafından bıçaklanan kişi hastanede öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Husumetli olduğu genç tarafından bıçaklanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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