Son dakika haber: Konya'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Konya'nın Karatay ilçesinde bıçakla yaralanan bir kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hacıyusufmescit Mahallesi'ndeki Marsan Sanayi Özkafa Sokak'taki iş yerinde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, adının Faruk olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir kişiyi ağır yaralı buldu. Yaralı, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki şüpheli, kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.