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Son dakika haber... Konya'da bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı "köpek kavgası"yla ilgili davada karar açıklandı - Son Dakika

Son dakika haber... Konya'da bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı "köpek kavgası"yla ilgili davada karar açıklandı

26.08.2021 13:24
Son dakika haber... Konya'da bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı

Edinilen son dakika haberine göre Konya'da husumetli iki aile arasında köpek meselesinden çıktığı iddia edilen, bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin davada 3 tutuklu sanık, "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından 26 yıl 11 ay 3'er gün hapis cezasına mahkum edildi.

Konya'da husumetli iki aile arasında köpek meselesinden çıktığı iddia edilen, bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin davada 3 tutuklu sanık, "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından 26 yıl 11 ay 3'er gün hapis cezasına mahkum edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hüseyin, Emirhan ve Fatih Öz ile tutuksuz yargılanan Zekayi Öz, müşteki sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Emirhan Öz, savunmasında olay günü Eken ailesinin köpekleriyle kendi köpeklerinin kavga ettiğini, aynı günün akşamında Mustafa, İsa, Sinan ve Rahim Eken'in, kullandığı kamyonun yolunu keserek camını kırdıklarını ve kendisini zorla aşağıya indirip darbettiklerini söyledi.

Babasının da traktörle olay yerine geldiğini anlatan Öz, "Babamın kullandığı traktörün arka tekerinin yerde yatan birinin üzerinden geçtiğini gördüm." ifadesini kullandı.

Traktörü kullanan Hüseyin Öz de maktul Rahim Eken'i fark etmediğini ve öldürme kastıyla davranmadığını öne sürdü.

Mustafa Eken'in avukatı Cengiz Erkoyuncu ise olayın bir köpek kavgasıyla başlamadığını, yaşadıkları mahallede Ali Eken'in muhtarlık seçimini kazanmasıyla iki aile arasında husumet başladığını savundu.

Erkoyuncu, söz konusu olayın Öz ailesi tarafından planlı şekilde gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Öz ailesinin avukatı Musa Doğan da müvekkillerindeki yaralanmaların, saldırıya uğradıklarının kanıtı olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, olayda ilk haksız hareketin hangi taraf tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilemediğini belirterek, tutuklu sanıklar Hüseyin, Fatih ve Emirhan Öz'e, Rahim Eken'i "kasten öldürme" suçundan 15'er yıl, İsa, Mustafa ve Musa Sinan Eken'i "kasten yaralama" suçundan 11 yıl 8 ay 18'er gün hapis cezası verdi.

Heyet, aynı sanıkları "mala zarar verme" suçundan da 2 ay 15'er gün hapisle cezalandırdı.

Zekayi Öz'ün Rahim Eken'i "kasten öldürme" suçundan beraatine karar veren mahkeme, sanığa "silahla tehdit" suçundan 3 yıl 4 ay, "alenen hakaret"ten de 5 ay 25 gün hapis cezası verdi.

Eken ailesinin eylemlerini değerlendiren mahkeme heyeti, katılan sanıklar İsa, Mustafa ve Musa Sinan Eken'i, Fatih, Emirhan ve Hüseyin Öz'ü "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçundan 2 yıl 2 ay 24'er gün hapisle cezalandırdı.

Sanık Hüseyin Öz'ün tutukluluk halinin devamına, Fatih ve Emirhan Öz'ün adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Olay

Rahim (24) ve babası Mustafa Eken (56), 3 Temmuz 2019'da merkez Karatay ilçesi Divanlar Mahallesi'ndeki tarlada çalıştıkları sırada karşılaştıkları ve aralarında husumet bulunan Emirhan, Hüseyin ve Fatih Öz ile kavga etmişti. Kavga sırasında Hüseyin Öz, Rahim Eken'in üzerine traktör sürmüştü.

Traktörün altında kalan Rahim Eken hayatını kaybetmiş, İsa ve Mustafa Eken ağır, Musa Sinan Eken, Emirhan, Hüseyin ve Fatih Öz basit tıbbi müdahale ile tedavi edilecek şekilde yaralanmıştı.

Gözaltına alınan Fatih, Hüseyin, Emirhan ve Zekayi Öz tutuklanmış, ölümlü kavgaya ilişkin iki aile hakkında dava açılmıştı.

Mahkum, Fatih, Konya, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Konya'da bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı 'köpek kavgası'yla ilgili davada karar açıklandı - Son Dakika


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