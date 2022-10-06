Son dakika haber! Konya'da bir kişinin öldüğü pazarcılar arasındaki kavgaya ilişkin sanıkların yargılanması sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haber! Konya'da bir kişinin öldüğü pazarcılar arasındaki kavgaya ilişkin sanıkların yargılanması sürüyor

06.10.2022 16:58
Son dakika haber! Konya'da bir kişinin öldüğü pazarcılar arasındaki kavgaya ilişkin sanıkların yargılanması sürüyor

Son dakika gündem haberine göre Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan, bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgaya ilişkin biri tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan, bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgaya ilişkin biri tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammet B, başka bir suçtan tutuklu Gökhan N. ve Şevket M, tutuksuz sanıklar Hüseyin, Alişan ve Yaşar B, Ahmet A, Rahmi Ö, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, olay anına ilişkin kamera kayıtları izlendi.

Sanık Muhammet B, olay sırasında yeğenlerini korumaya çalıştığını iddia etti.

Sanık Muhammet B'nin avukatı, müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürerek, "Eğer bir fikir ve eylem birliği varsa, karşı tarafta vardır. Müvekkilim pazarcıdır, yeşillik satar. Dolayısıyla üzerinde bıçak bulunması normaldir. Olaydan sonra elinde bıçakla dolaşması da saldırının nereden geleceğini bilmediği içindir. Müvekkilim sadece kendisine yönelen saldırıyı defetmeye çalışmıştır. Tahliyesini ve beraatini talep ederiz." ifadesini kullandı.

Müşteki avukatı ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Kamera kayıtlarına bakıldığında sanık Muhammet B'nin bıçağı üzerinden çıkardığı görülmekte. Orada herkes bir kavga olacağını bilmekte. Olay planlanmış bir olaydır. Maktulde bulunan 4 bıçak darbesinin 3'ü ölümcüldür. Muhammet B. tabiri caizse 4,5 dakika elinde bıçakla öldürülecek adam aramıştır." diye konuştu.

Maktul İsmail Kurul'un babası Muhammed Esad Kurul da "Evladım vahşice öldürülmüştür, sanıkların cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Muhammet B'nin tutukluluk halinin devamına karara vererek duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde 18 Ocak'ta, pazarcı esnafı arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıkmış, yaralanan 4 kişiden İsmail Kurul (19) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber! Konya'da bir kişinin öldüğü pazarcılar arasındaki kavgaya ilişkin sanıkların yargılanması sürüyor - Son Dakika

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