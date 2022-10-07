Son dakika haber... Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı

07.10.2022 19:56
Son dakika haber... Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın Meram ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili şüphelilerden Hakan K. tutuklandı.

Konya'nın Meram ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili şüphelilerden Hakan K. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki gün önce Yaka Mahallesi'ndeki bir otoparkta Abdurrahim Yeşilbağ'ın (46) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Polis, şüpheli Hakan K. (46) ile kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Cevdet K'nin (36) otomobille Gaziantep'e gitmeye çalıştıklarını tespit etti. Şüpheliler, polis ekiplerince Konya'nın Karapınar ilçesinde durdurulan araçta yakalandı.

İki şüpheli ile olay yerinde gözaltına alınan Ahmet T. (42), Cihan B. (34) ve otoparkın bekçisi N.M. (59) de emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hakan K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde, otoparkta beraber alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktığını, Hakan K'nin küfreden Yeşilbağ'ı tabancayla vurduğunu söyledikleri öğrenildi.

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Arkadaşını otoparkta öldüren zanlı tutuklandı Arkadaşını otoparkta öldüren zanlı tutuklandı Konya haber! Meram Yaka Sosyal Tesisi temeli atıldı Konya haber! Meram Yaka Sosyal Tesisi temeli atıldı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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