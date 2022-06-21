Son dakika haber | Konya'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika
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Son dakika haber | Konya'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren sanık hakim karşısında

21.06.2022 17:01
Son dakika haber | Konya'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren sanık hakim karşısında

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Karatay ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya'nın Karatay ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Ö, maktul Güler Gül'ün annesi Naringül Renkliışık ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Serdar Ö, olay günü bir süredir ayrı yaşadıkları dini nikahlı eşi Güler Gül ile elektrik aboneliğiyle alakalı sorunu konuşup çözmek için bir arkadaşıyla yanına gittiğini öne sürdü.

Gül'ün kendisine hakaret ve küfür ettiğini öne süren Serdar Ö, "Silahı hasımlarım olduğu için taşıyorum. O tarihte uyuşturucu tedavisi gördüğüm için raporlu ilaç kullanıyordum. Eşim bana hakaret ettikten sonra 3 el ateş ettiğimi hatırlıyorum, daha sonrasını hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

Naringül Renkliışık ise kızının olaydan yaklaşık 20 gün önce sanık Serdar Ö'den şiddet gördüğünü söyleyerek yanına geldiğini anlattı.

Sanığın, olay günü çocuklarına tablet alacağını söyleyerek birlikte dışarı çıktıklarını aktaran Renkliışık, Serdar Ö'nün geri döndüğünde kızını aşağıya çağırıp silahla öldürdüğünü söyledi.

Renkliışık, kendisini ve kızını sürekli tehdit ettiğini belirttiği sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde 16 Şubat'ta aralarındaki geçimsizlik nedeniyle annesinin evinde kalan dini nikahlı eşi Güler Gül'ü silahla öldüren Serdar Ö. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Serdar Ö. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verildiği, 5 çocuğunun annesi Gül ile barışmak için kayınvalidesinin evine gittiği öğrenilmişti.

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Konya'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika

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