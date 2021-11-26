Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir Narkotik Büro Amirliği ekipleri, bir minibüsle Antalya'dan uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, Antalya Çevreyolu Bozkır Kavşağı'nda minibüsü durdurdu.
Yapılan aramada, aracın bagaj kısmına yapılmış özel bölmelerde 12 kilo 456 gram esrar bulundu.
Araçtaki H.K, I.K, E.D, G.K. ve K.A, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Konya'da bulundukları minibüste uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika