KONYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde aktif görev yapan 7 kişi, gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde aktif görev yapan Suriye, Irak ve Afganistan uyruklu 9 kişinin Konya'da olduğunu belirledi. Olası eylemlere karşı ise adreslere operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 7'si gözaltına alınırken, diğer 2'sinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Gözaltındaki şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. ?