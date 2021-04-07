Son dakika haber | Konya'da düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep'in baba ocağında hüzün - Son Dakika

Son dakika haber | Konya'da düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep'in baba ocağında hüzün

07.04.2021 18:26

Son dakika haberine göre Konya'da düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep'in baba ocağında hüzün Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu.

Konya'da düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep'in baba ocağında hüzün

TRABZON - Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu. Şehit Yüzbaşı Gençcelep'in acı haber Trabzon'daki babaocağına ulaşırken, baba Mehmet Gençcelep oğlunun cenazesini almak için Konya'ya gitti.

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağı eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle merkez Karatay ilçesi sınırlarına düştü. Düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Pilot Burak Gençcelep şehit olurken, şehidin Trabzon'daki baba ocağına acı haber verildi. Baba Mehmet Gençcelep oğlunun cenazesini almak için havayolu ile Konya'ya giderken, şehidin annesinin ise 10 gün önce Konya'ya gittiği öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası şehit Yüzbaşı Gençcelep'in İzmir Çiğli'den 1 yıl önce Konya'ya tayini çıktığı ve 19 Mayıs'ta Samsun'daki gösteri uçuşunda görev yapacağı öğrenildi. Şehidin Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Bulak mahallesinde bulunan babaocağında acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, şehidin babaocağındaki evine Türk bayrağı asıldı.

"1 ay önce memleketine gelmişti"

Şehidin amcası Ahmet Gençcelep'in Yüzbaşı Pilot Burak Gençcelep 'in 1 ay önce memleketine geldiğini belirterek, "En son 1 aydan fazla oldu memleketine geldi. 10-15 gün kalmıştı. Konya'ya tayini çıkmıştı oraya gitti. Çanakkale'de görev yapmıştı. Oradaki görevini tamamlamıştı. Konya'da eğitim yapıyorlarmış. Babası buradaydı annesi de 10 gün önce Konya'ya gitmişti. Yeni tanımıştı oğlunun yanına gitmişti. Kardeşi de oradaydı" dedi.

Amca Mustafa Gençcelep ise, 1 ay önce görüştüklerini belirterek, şehidin Samsun'daki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gösteri uçuşu yapacağını söyledi.

Son dakika haber | Konya'da düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep'in baba ocağında hüzün
Son dakika haber | Konya'da düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep'in baba ocağında hüzün
Son dakika haber | Konya'da düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep'in baba ocağında hüzün
Son dakika haber | Konya'da düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep'in baba ocağında hüzün

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber | Konya'da düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep'in baba ocağında hüzün - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Mısra: İnşallah nur içinde yatar. Mekanı cennet olsun, Allahim ailesine ve yakınlarına sabır versin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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