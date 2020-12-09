Konya'nın Akşehir ilçesinde emekli bir öğretmen, telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerce dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.
İddiaya göre, emekli öğretmen N.D'yi telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtmalarının ardından gizli operasyon yapacaklarını söyleyerek 210 bin lira talep etti.
Farklı bankalara 210 bin lirayı yatıran N.D, daha sonra dolandırıldığını anladı.
N.D, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek zanlılardan şikayetçi oldu.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Konya'da emekli öğretmenin 210 bin lirasının telefonla arayan kişilerce dolandırıldığı iddiası - Son Dakika