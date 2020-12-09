N.D, İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne giderek zanlılardan şikayetçi oldu.

Farklı bankalara 210 bin lirayı yatıran N.D, daha sonra dolandırıldığını anladı.

İddiaya göre, emekli öğretmen N.D'yi telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtmalarının ardından gizli operasyon yapacaklarını söyleyerek 210 bin lira talep etti.

Konya 'nın Akşehir ilçesinde emekli bir öğretmen, telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerce dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

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