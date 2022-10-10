Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Küçükkumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde tartıştığı kayınbiraderi Ramaman Dr. tarafından bıçaklanan 48 yaşındaki Süleyman Durmuş, ağır yaralı halde sığındığı iş yerinde kan kaybından hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı kaçarken, Süleyman Durmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı öldürülen Süleyman Durmuş ise olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ramazan D.'nin eniştesini alacak verecek nedeniyle bıçakladığını söylediği öne sürüldü.

Kaynak: İHA

Süleyman Durmuş, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Konya haberleri: Konya'da enişte cinayeti kamerada - Son Dakika

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