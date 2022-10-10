Konya haberleri: Konya'da enişte cinayeti kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Konya haberleri: Konya'da enişte cinayeti kamerada

10.10.2022 12:14

Gelen Konya haberine göre Konya'da enişte cinayeti kamerada Konya'da kayınbiraderi tarafından kaldırımda bıçaklandıktan sonra sığındığı iş yerinde hayatını kaybeden 48 yaşındaki Süleyman Durmuş'un bıçaklandığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Konya'da enişte cinayeti kamerada

KONYA - Konya'da kayınbiraderi tarafından kaldırımda bıçaklandıktan sonra sığındığı iş yerinde hayatını kaybeden 48 yaşındaki Süleyman Durmuş'un bıçaklandığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Küçükkumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde tartıştığı kayınbiraderi Ramaman Dr. tarafından bıçaklanan 48 yaşındaki Süleyman Durmuş, ağır yaralı halde sığındığı iş yerinde kan kaybından hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı kaçarken, Süleyman Durmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı öldürülen Süleyman Durmuş ise olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ramazan D.'nin eniştesini alacak verecek nedeniyle bıçakladığını söylediği öne sürüldü.

Olayın ardından araştırma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısının eniştesini bıçakladığı ve kaçış anına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, zanlı Ramazan D.'nin eniştesi Süleyman Durmuş'un arkasından üzerine atladığı ve bıçakladığı anlar yer alıyor.

YORUMLAR
500
Tartıştığı eniştesini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! O anlar kameralara yansıdı Tartıştığı eniştesini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! O anlar kameralara yansıdı Apartmanın 4'üncü katından atlayan genç kız park halindeki otomobilin üzerine düştü Apartmanın 4'üncü katından atlayan genç kız park halindeki otomobilin üzerine düştü
Kaynak: İHA

Süleyman Durmuş, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya haberleri: Konya'da enişte cinayeti kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:34 Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
20:27 Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:44 Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi
18:20 Adnan Oktar davasında mütalaaya karşı beyanlar alındı! Tutuklu kadın: Sevmem suç mu, hayranım, aşığım
18:20 Hırsız ihbarına giden polis ekipleri tırmandıkları evde yavru kedi buldu
18:13 Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı
16:53 Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 20:47:15. #1.12#
SON DAKİKA: Konya haberleri: Konya'da enişte cinayeti kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement