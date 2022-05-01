Konya'da evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Konya'da evde çıkan yangın söndürüldü

01.05.2022 22:24

Konya'nın Bozkır ilçesinde müstakil evde çıkan yangında göçük meydana geldi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde müstakil evde çıkan yangında göçük meydana geldi.

İlçe merkezi Dereköy Mahallesi'ndeki Havva Yar Sırım (75) ile oğlu Mehmet Ali Sırım'ın (35) yaşadığı müstakil evde, ekmek tandırından çıkan alevler, kısa sürede evi sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangını söndüren ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan çatısı çöken evde anne ile oğlunun olabileceği ihtimali üzerine arama çalışması başlatıldı.

Konya'da evde çıkan yangın söndürüldü
Konya'da evde çıkan yangın söndürüldü
Konya'da evde çıkan yangın söndürüldü
Konya'da evde çıkan yangın söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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