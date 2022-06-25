Son dakika haber... Konya'da FETÖ firarisi şahıs, polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Konya'da FETÖ firarisi şahıs, polis ekiplerince yakalandı

25.06.2022 14:09
Son dakika haber... Konya'da FETÖ firarisi şahıs, polis ekiplerince yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Konya'da "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 2 ayrı yakalama emri ve 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 2 ayrı yakalama emri ve 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, firari şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Ankara Ağır Ceza İlamat Masası ve Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 2 ayrı yakalama emri bulunan N.M.A.'nın Konya'da olduğunu tespit etti. TEM ekiplerinin yaptığı saha çalışmaları sonucunda kaldığı yer tespit edilen FETÖ firarisi N.M.A., yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KONYA

YORUMLAR
500
5 liranın üzerinde yazan yazıyı gören vatandaş ne yapacağını bilemedi 5 liranın üzerinde yazan yazıyı gören vatandaş ne yapacağını bilemedi Büyükşehir Belediyesporlu judocu Sinem Oruç Avrupa Şampiyonu Büyükşehir Belediyesporlu judocu Sinem Oruç Avrupa Şampiyonu
Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Konya'da FETÖ firarisi şahıs, polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:43 Pınar Gültekin'in katiline verilen haksız tahrik indiriminin gerekçeli kararı açıklandı: Katilin canavarca hisle hareket etmediği vurgulandı
13:38 Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Erkan Petekkaya'dan videolu yalanlama geldi
13:35 İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Kılıç kimdir? İşte hayat hikayesi
13:29 Kraliçe Elizabeth'in jokeyinin de katılacağı Gazi Koşusu'nun ödülü dudak uçuklattı
13:17 Arabasına haciz gelen adam, aracını 25 metrelik uçurumdan denize attı! O anları ise TikTok'ta paylaştı
13:11 Antalya'da çıkan fırtınayla birlikte hortum oluştu! Metal sundurması yoldan geçen iki turiste çarptı
13:06 5 liranın üzerinde yazan yazıyı gören vatandaş ne yapacağını bilemedi
12:42 Yürüyerek dükkana giren hırsız, yere yatıp sürünerek kaçtı
12:05 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı
12:02 Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Çekim esnasında kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 14:15:45. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Konya'da FETÖ firarisi şahıs, polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement