Son dakika haber... Konya'da FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adresinde bulunamayan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün emniyet personeline "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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