Son dakika haber... Konya'da FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber... Konya'da FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
22.01.2021 12:15
Son dakika haberler: Konya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Konya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün emniyet personeline "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 10'u yakalandı.
Adresinde bulunamayan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika İki kişinin intiharına şahit olan Lee Ryan'ın trajik anısı: Genç yaşta öleceğimi düşündüm Gigi Hadid ve Zayn Malik'in kızının ismi sonunda ortaya çıktı Koronavirüse yakalanan çift, yoğun bakımda evlendi Güne yükselişle başlamasının ardından altının gram fiyatı 442 liradan işlem görüyor Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü Tehdit büyüyor! Çekirgeler bu kez Kenya'nın 15 ilçesini istila etti İnternette müstehcen yayın yapan 2 kadın yakalandı, hesap hareketlerindeki açıklamalar dikkat çekti: Video, show, sohbet...