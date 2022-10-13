Son dakika haber: Konya'da gümrük kaçağı cep telefonu operasyonunda 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Konya'da gümrük kaçağı cep telefonu operasyonunda 8 kişi yakalandı

13.10.2022 12:08
Son dakika haber: Konya'da gümrük kaçağı cep telefonu operasyonunda 8 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi: Konya'da 6 adrese yapılan operasyonda 62 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Konya'da 6 adrese yapılan operasyonda 62 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesine yönelik mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Karatay ve Meram ilçelerinde 3 iş yerinde 22, Selçuklu ilçesinde de 1 evde ve 2 iş yerinde 40 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Konya haber! Konya'da 124 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi Konya haber! Konya'da 124 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
Kaynak: AA

Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Konya'da gümrük kaçağı cep telefonu operasyonunda 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Konya'da gümrük kaçağı cep telefonu operasyonunda 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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