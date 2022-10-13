Karatay ve Meram ilçelerinde 3 iş yerinde 22, Selçuklu ilçesinde de 1 evde ve 2 iş yerinde 40 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Konya'da gümrük kaçağı cep telefonu operasyonunda 8 kişi yakalandı - Son Dakika

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