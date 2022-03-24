Son dakika haber... Konya'da hastane bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Konya'da hastane bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

24.03.2022 17:45
Son dakika haber... Konya'da hastane bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Konya'nın Seydişehir ilçesinde hastane bahçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hastane bahçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Seydişehir Devlet Hastanesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

M.D, yanındaki bıçakla F.K'yi bacağından yaraladı. Kavgaya hastanede bulunan polis ekibi müdahale etti.

Yaralanan F.K. Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.D. ile yanındaki şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika haber... Konya'da hastane bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Konya'da hastane bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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