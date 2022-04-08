Son dakika haber... Konya'da hastane hakkında asılsız ihbarda bulunan sanıklar hakim karşısında - Son Dakika

Konya'da hastanede oksijen bittiği gerekçesiyle 8 hastanın hayatını kaybettiğine ilişkin asılsız ihbarda bulunan sağlık çalışanı çiftin yargılanmasına başlandı.

17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "suç uydurma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sağlık çalışanı Ö.K. ve eşi S.K ile taraf avukatları katıldı.

S.K, eşiyle görev yaptığı Meram Devlet Hastanesinde personel arasında olaya ilişkin bir söylenti çıktığını, ihbarı bu nedenle yaptıklarını, başka bir niyet taşımadıklarını iddia etti.

Tanık olarak dinlenen, hastanenin dahiliye servisi personeli A.O. ise oksijen tüpüyle alakalı hiçbir zaman sorun yaşanmadığını söyledi.

Tanık hemşire Ü.Ü. de oksijen kesintisi olmadığını dile getirdi.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Meram Devlet Hastanesinde çalışan S.K. ile Ö.K. çifti, hastane hakkında, "oksijen bittiği gerekçesiyle 8 hastanın hayatını kaybettiğine" ilişkin ihbarda bulunmuş, ihbar üzerine idari ve adli soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmalar sonucunda böyle bir olayın yaşanmadığının ortaya çıkması üzerine, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca çift hakkında "suç uydurma" suçlamasıyla dava açılmıştı.