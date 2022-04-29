Son dakika haber... Konya'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Konya'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

29.04.2022 22:54

Son dakika haberleri: Konya'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarıyla ilgili jandarma tarafından 2 şüpheli yakalandı.

Konya'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

KONYA - Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarıyla ilgili jandarma tarafından 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde Mart ayında yaşanan trafo hırsızlığı olayı ile önceki gün ilçeye bağlı Değirmenaltı Mahallesi'nde meydana gelen enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma yapan Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belediye işçisi olduğu öğrenilen A.T. ve M.Ş'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden A.T'nin ev, eklentisi ve otomobilinde yapılan aramalarda yaklaşık 70 kilo yanmış bakır tel, elektrik, trafo malzemeleri, 2 adet demir kesme makası, 2 yan keski, 2 boru kesme makası, anahtar takımı gibi malzeme ve aletler ele geçirildi. Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgulamasında suçunu itiraf ettiği öğrenilen A.T. ile M.Ş. işlemlerinin ardından Beyşehir Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli mahkemece serbest bırakıldı.

Son dakika haber... Konya'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Son dakika haber... Konya'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Son dakika haber... Konya'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Son dakika haber... Konya'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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Hisarcık, Trafo, Hüyük, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Konya'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Konya'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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