Son dakika haber: Konya'da 'kaçak tıbbı ilaç' operasyonu; 1 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber: Konya'da 'kaçak tıbbı ilaç' operasyonu; 1 gözaltı
12.03.2021 16:25
Edinilen son dakika haberine göre KONYA'da, 2 farklı adrese yapılan operasyonda 4 bin 117 kaçak tıbbi ilaç ele geçirilirken, 1 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
KONYA'da, 2 farklı adrese yapılan operasyonda 4 bin 117 kaçak tıbbi ilaç ele geçirilirken, 1 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında yaptıkları çalışmada, 2 farklı adrese baskın düzenledi. Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'ndeki yabancı uyruklu kişiye ait ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 4 bin 117 kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi. Yabancı uyruklu şüpheli, emniyete götürüldü.
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