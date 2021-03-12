Son dakika haber: Konya'da 'kaçak tıbbı ilaç' operasyonu; 1 gözaltı - Son Dakika

KONYA'da, 2 farklı adrese yapılan operasyonda 4 bin 117 kaçak tıbbi ilaç ele geçirilirken, 1 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında yaptıkları çalışmada, 2 farklı adrese baskın düzenledi. Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'ndeki yabancı uyruklu kişiye ait ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 4 bin 117 kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi. Yabancı uyruklu şüpheli, emniyete götürüldü.