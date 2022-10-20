Yürütülen çalışmada güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, aracı parçalatmak için götürdükleri Ketenciler Sanayisi'nde M.U. ve A.İ'yi kısa süren kovalamacanın ardından yakaladı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Konya'da kamyonet ve elektrikli bisiklet hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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