Konya'da kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis , polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobilin sürücüsü M.A yaralandı. otomobilde bulunan Şerife Köse ve Ayla Aytaç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.A. idaresindeki 42 AAG 114 plakalı kamyon, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Konya- Aksaray yolunun 40. kilometresinde M.A. yönetimindeki 06 FZ 2669 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Konya 'da kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yalandı.

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