Son dakika haber! Konya'da Kazakistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu açıldı - Son Dakika
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Son dakika haber! Konya'da Kazakistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu açıldı

15.03.2022 15:37
Son dakika haber! Konya'da Kazakistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu açıldı

Son dakika haberleri: Konya'da Kazakistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu düzenlenen törenle açıldı.

Konya'da Kazakistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa katılan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, fahri konsolosluğun iki kardeş devlete de hayırlı olmasını diledi.

Türkiye ve Kazakistan'ın uzun yıllardır her alanda birlikte çalıştığını aktaran Saparbekuly, "Türkiye, Kazakistan'da şirket olarak en çok çalışan ikinci ülke. Konya'ya da çok önem veriyoruz. Burada 100'e yakın Kazak öğrenci eğitim almakta. Fahri Konsolosumuz ve büyüklerimizin destekleriyle Konya'daki ilişkilerimizin daha da güzel bir noktaya gelmesini hedefliyoruz." dedi.

Kazakistan Cumhuriyeti Konya Fahri Konsolosu Mustafa Kabakçı ise açılışı yapılan konsolosluğun Konya'ya ve Türk Dünyası'na hizmet etmesini istediklerini belirtti.

Türkiye'yi bir çınar gibi düşündüğünü aktaran Kabakçı, "Bu çınarın kolları var. Türk, Kazak, Kırgız, Türkmen milletler var." dedi.

Millet olmanın, tarihte geleceği birlikte düşünmekle mümkün olduğunu vurgulayan Kabakçı, " Ukrayna'da gördük ki savaşmamak için aynı kandan veya aynı dinden olmak yetmiyor. Eğer siz kendinizi bir millete mensup hissediyorsanız ve bununla ilgili hayalleriniz varsa, millet olmak budur." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, Fahri Konsolos Kabakçı'ya dombıra hediye etti.

Açılış törenine, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Engin Dİnç ve davetliler katıldı.

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Kazakistan, Türkiye, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Konya'da Kazakistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu açıldı - Son Dakika


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