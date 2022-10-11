Konya 'nın Ereğli ilçesinde, tüfekle oynadığı sırada bir arkadaşının ölümüne, bir diğerinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı.

Kaynak: AA

Zengen, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Konya'da kazara arkadaşının ölümüne neden olan genç tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.