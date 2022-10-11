Son dakika haber! Konya'da kazara arkadaşının ölümüne neden olan genç tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Konya'da kazara arkadaşının ölümüne neden olan genç tutuklandı

11.10.2022 21:14
Son dakika haber! Konya'da kazara arkadaşının ölümüne neden olan genç tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde, tüfekle oynadığı sırada bir arkadaşının ölümüne, bir diğerinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, tüfekle oynadığı sırada bir arkadaşının ölümüne, bir diğerinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı.

Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesi'nde pazar günü meydana gelen olayda, evinin müştemilatında 3 arkadaşıyla birlikte bisiklet tamir ederken tüfekle oynamaya başlayan M.F.A'nın (15) kazara tetiğe basması sonucu arkadaşı M.K. (16) yaralanmış, C.T. (14) yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan M.F.A. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

C.T'nin cenazesi, dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zengen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaynak: AA

Zengen, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Konya'da kazara arkadaşının ölümüne neden olan genç tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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