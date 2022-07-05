Son dakika haber: Seydişehir'de kuyumcuyu öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Seydişehir'de kuyumcuyu öldüren şahıs tutuklandı

05.07.2022 16:07

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde komşu dükkandaki kuyumcuyu silahla öldürülen şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde komşu dükkandaki kuyumcuyu silahla öldürülen şüpheli tutuklandı.

Hacı Seyitali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen zanlı Osman Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlının, savcılıktaki ifadesinde, maktul Yusuf Şahin ile aralarında herhangi bir husumeti olmadığını ancak 5 yıldır kendisine nefret duyduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin "Aramızda husumet yoktu. Bende takıntı oluşturan hareketleri vardı. Nefret ve düşmanlık duygusu uyandıracak tavırları vardı. Olay nedeniyle pişman değilim." dediği belirtildi.

İfadesinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Osman Y. tutuklandı.

Olay

İddiaya göre, dün Hacı Seyitali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Yusuf Şahin (60), komşu kuyumcunun oğlu Osman Y. (27) tarafından silahla vurulmuş, Şahin olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kaçan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Osman Y, kısa süre sonra polis ekiplerince evinde yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Seydişehir'de kuyumcuyu öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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