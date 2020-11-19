Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, kaymakamlıklarca tespit edilen sigara içme kısıtlaması getirilen meydan, sokak ve caddelerde ekipler denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezindeki insanların yoğun bulunduğu alanlarda yaptıkları denetimlerde, vatandaşları maske konusunda bilgilendirerek, uyarılarda bulundu.
Kovid-19 önlemleri çerçevesinde alınan kararları hatırlatan ekipler, vatandaşları sokak ve caddelerde sigara içmemeleri konusunda uyardı. Yasağa uymayan bazı vatandaşlara ceza işlemi uygulandı.
Vatandaşların büyük çoğunluğunun kurallara uyduğu görüldü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Konya'da Kovid-19 denetimleri sürdürülüyor - Son Dakika