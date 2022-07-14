Fetih Mahallesi'nde silahlı çatışma ihbarı üzerine olan yerine giden mahalle bekçilerinden biri, olaya müdahale sırasında tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mahalle bekçisini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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