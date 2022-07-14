Mahalle bekçisini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Mahalle bekçisini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

14.07.2022 20:06

Konya'da silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine giden bekçilerden birini tabancayla ateş açarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Konya'da silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine giden bekçilerden birini tabancayla ateş açarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Fetih Mahallesi'nde silahlı çatışma ihbarı üzerine olan yerine giden mahalle bekçilerinden biri, olaya müdahale sırasında tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

Bekçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli M.Ç. (23), polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüpheli, hakimlikçe kasten öldürmeye teşebbüs iddiasıyla tutuklandı.

YORUMLAR
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Yeni aldığı ruhsatsız tabancısını gösterirken arkadaşını bacağından vurdu, polise yalan söyledi: Yoldan geçen araçtan ateş açtılar Yeni aldığı ruhsatsız tabancısını gösterirken arkadaşını bacağından vurdu, polise yalan söyledi: Yoldan geçen araçtan ateş açtılar Bekçiyi yaralayan şüpheli tutuklandı Bekçiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahalle bekçisini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahalle bekçisini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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