Son dakika haber! Konya'da orman yangını - Son Dakika

Konya'da orman yangını

KONYA'nın Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesi topandız mevkiinde ormanlık alanda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazözle bölgeye gitti. Yangına müdahalede bulunan ekiplere Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyünce Antalya'dan gelen yangın söndürme helikopterleri bölgeye sık sık su boşaltıyor. Yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.

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Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR,(Konya),(DHA)