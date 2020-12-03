Son dakika haber: Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Cevdet Meşeli, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü. Osman Meşeli'nin cenazesi ise Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.???????

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve kızı öldü, baba yoğun bakımda

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti

İstiklal'de ilginç anlar! Maske cezası kesilen Rus turist önce itiraz etti, ardından dans etmeye başladı

Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalandı

Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti

337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış