Son dakika haber: Konya'da otomobil tır ile çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: Konya'da otomobil tır ile çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

11.02.2021 00:23

Son dakika 3. sayfa haberi: Konya'da otomobil tır ile çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin tır ile çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil tır ile çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin tır ile çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Konya Adana Karayolu Karapınar ilçesine bağlı Akçayazı Mahallesi Merdivenli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Konya istikametine seyir halinde olan M.U. yönetimindeki 06 KH 8433 plakalı tır, Merdivenli mevkisine geldiğinde tekrar Karapınar istikametine dönmek istedi. Tır dönmek için döner kavşağa yaklaştığı sırada arkadan gelen 68 KH 911 plakalı otomobil tıra çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan toplam 8 kişiden Macit El Hac Ali (33), Heysem Tabalci ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, otomobilde bulunan ve yaralanan Suriye uyruklu N.E.H.A. ve A.E.H. Karapınar Devlet Hastanesine, İ.E.M. ve H.B. ise Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken, Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: Konya'da otomobil tır ile çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika haber: Konya'da otomobil tır ile çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika haber: Konya'da otomobil tır ile çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika haber: Konya'da otomobil tır ile çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Karapınar, Otomobil, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Konya'da otomobil tır ile çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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