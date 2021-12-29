Son dakika haber! Konya'da 'sahte içki' baskını: 1 gözaltı - Son Dakika

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda V.B.'nin evinde 37,5 litre ev yapımı rakı ve 8,6 litre viski ile bu içkiler için boş şişeler ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, V.B.'nin sahte içki üretip, sattığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, V.B.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 37,5 litre ev yapımı rakı ve 8,6 litre viski ile bu içkiler için boş şişeler ele geçirildi. V.B. de gözaltına alındı.