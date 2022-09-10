Son dakika haber | Konya'da, şeker fabrikasında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü (2)- Yeniden - Son Dakika
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Son dakika haber | Konya'da, şeker fabrikasında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü (2)- Yeniden

10.09.2022 18:16
Son dakika haber | Konya'da, şeker fabrikasında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü (2)- Yeniden

Gelen son dakika haberlerine göre KONYA Şeker Fabrikası'nda çıkan yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürüldü.

KONYA Şeker Fabrikası'nda çıkan yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürüldü.

Selçuklu ilçesinde kurulu bulanan Konya Şeker Fabrikası'nda bugün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi fabrikadaki itfaiye ekipleri yaptı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerdin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.Konya Şeker Fabrikası yetkilileri, teknik bir arızadan dolayı, yangının çıktığını, kısa sürede fabrika itfaiyesinin müdahale ettiğini, ardından Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin desteğiyle kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Selçuklu, İtfaiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Konya'da, şeker fabrikasında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü (2)- Yeniden - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Konya'da, şeker fabrikasında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü (2)- Yeniden - Son Dakika
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