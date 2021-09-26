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Son dakika haber: Konya'da Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk temel atılıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Konya'da Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk temel atılıyor

26.09.2021 13:05
Son dakika haber: Konya'da Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk temel atılıyor, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Konya'da bünyesinde Türkiye'nin ikinci büyük tescilli yapı taşımasının da bulunduğu Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk temel Ekim ayı içerisinde atılıyor.

Konya'da bünyesinde Türkiye'nin ikinci büyük tescilli yapı taşımasının da bulunduğu Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk temel Ekim ayı içerisinde atılıyor.

Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'ni, varolan tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak hasar görenlere de yeniden hayat vererek yürüten Meram Belediyesi, projede ilk temeli Ekim ayı içerisinde atıyor. Temel sonrası başlayacak çalışmalar ile Türkiye'nin Hasankeyf'ten sonra ikinci en büyük tescilli alanın taşınacağı projede 6 tarihi mekan yeniden hayat bulacak.

"Atılacak temel ile projeye nihayet bismillah diyoruz"

Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nde gelinen noktayı değerlendiren ve temelin atılacağı adada incelemelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, uzun yıllardır bekleyen inşaatlar için nihayet 'Bismillah' denileceğinin müjdesini verdi. Türkiye'nin ikinci büyük tescilli ada taşınma işi için ihalenin geçtiğimiz ay içinde yapıldığını hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, "Bu alanda üç tescilli binamız zaten var; Hakimevi, Hakim Konukevi ve Zabıta Karakolu. Hakimevi dediğimiz binamız iki ayrı yapıdan oluşuyor. Bunların restorasyonu ile birlikte şu an yerlerinde olmayan 6 tarihi bina orjinaline uygun olarak bu ada içinde yeniden inşa edilecek ve toplamda adada 9 tescilli binamız olacak. Tüm bu tarihi yapılar aynı ada içinde sosyal yaşam merkezi, kafe, restoran, otel ve idari bina olarak Konyalılara hizmet edecek. Bu hizmetleri, binalar geçmişte hangi işlevi görüyorsa onu ya da benzeri bir işlevi görmesini arzu ederek projelendirdik. Konya'nın hem gündüz hem de akşam sosyal hayatına katkı sunacak" diye konuştu.

"Konya hem bir cazibe merkezi hem de adeta açık hava müzesi kazanacak"

Tescilli yapıların taşınacağı bu etabın temelinin bir aksilik olmazsa Ekim ayı içerisinde atılacağının müjdesini veren Başkan Kavuş, "Kazılarla ilgili son aşamaya gelindi. Tarihi yapıların bulunduğu bir bölge olduğu için kazı çalışmaları süreci oldukça yavaşlatmıştı. Çünkü çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle ve tarihe azami saygı çerçevesinde yürüttük. Ama inşaatlar başladıktan sonra bu süreç büyük hız ve hareket kazanacak. Bu nedenle burası için yüzlerimiz gülüyor artık. Buradaki çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz hemen arkasında bulunan adalar için ihaleye çıkacağız. Bazı adalarda ise çıkan tarihi eserler nedeniyle bu bölgelerde inşaat yapmayacağız. Eski Larende Caddesi'nde bulunan yapılar kaldırıldığında Konya'nın tarihi surları gün yüzüne çıkacak. Şükran'da ortaya çıkan kilise, hamam kalıntıları ve diğer buluntularla surlar birleştirilince Şükran'ın bir kısmı da 'açık hava müzesi' olarak misafirlerine hizmet verecek" dedi.

"Tüm gayretimiz dönemin sonuna gelmeden bölgeyi ayağa kaldırmak"

Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nde mutfak sürecinin çok uzun sürdüğünü ifade eden Başkan Kavuş, bununla birlikte çıkan tarihi yapılar sebebiyle yıkım ve özellikle kazı sürecinin uzadığını hatırlattı. Bölgede tarihi yapıların çokluğundan dolayı iş makinalarıyla kazı yapılamadığına vurgu yapan Başkan Kavuş, "Adeta iğne ile kuyu kazdık. Tarihe zarar vermemek adına çıplak eller ve küçük çapalarla kazılar yapıldı. Şimdi bunları büyük ölçüde geride bıraktık. Geldiğimiz nokta çok iyi bir nokta. İnşaat başladıktan sonra gerisi çok daha kolay olacak inşallah. Tüm niyetimiz, gayretimiz, çabamız dönemin sonuna gelmeden bu bölgeyi tamamıyla ayağa kaldırmak. İnşallah bunda muvaffak oluruz. Kazıların başından bu yana bizimle olan Konya Müze Müdürlüğü'ne, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na, bölgede titizlikle çalışan arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Atılacak temelin ve projenin Konyamıza Meramımıza şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Son dakika haber: Konya'da Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk temel atılıyor
Son dakika haber: Konya'da Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk temel atılıyor
Son dakika haber: Konya'da Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk temel atılıyor
Son dakika haber: Konya'da Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk temel atılıyor

Kentsel Dönüşüm Projesi, Türkiye, Konya, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Konya'da Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk temel atılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Konya'da Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk temel atılıyor - Son Dakika
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