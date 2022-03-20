Son dakika haber: Konya'da tefeci çetesine operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber: Konya'da tefeci çetesine operasyon: 5 tutuklama

20.03.2022 00:58
Son dakika haber: Konya'da tefeci çetesine operasyon: 5 tutuklama

Son dakika haberleri... Konya'da zor durumda kalan insanlara yüksek faizle para verip sonrasında da mal varlığına el koyan tefeci çetesine operasyon düzenlendi.

Konya'da zor durumda kalan insanlara yüksek faizle para verip sonrasında da mal varlığına el koyan tefeci çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri bankalardan kredi çekmekte zorlanan vatandaşlara düşük faizlerle borç vermeyi vaat edip, çok yüksek faizlerle senet imzalatıp para vererek ağlarına düşüren, sonrasında ise tüm mal varlıklarına el koyan tefeci çetesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında 18 kişinin tefecilik olayına maruz kaldığı ve 13'ünün mağdur olduğunu tespit eden ekipler, 12 ayrı adrese operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda 8 tefeci yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda farklı kişiler adına düzenlenmiş 14 adet senet, 1 adet çek, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişeğe el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kredi, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Konya'da tefeci çetesine operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika


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