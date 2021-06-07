Konya'nın Ilgın ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Ilgın-Konya kara yolu Şeker Fabrikası mevkisinde Konya istikametinde giden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 03 KH 161 tır, tali yoldan çıkan Kadir Güney'in kullandığı 07 FLT 35 plakalı otomobile çarptı.
Kaza nedeniyle sürücü Güney ile otomobilde bulunan Aykut Katar hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Konya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika