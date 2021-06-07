Son dakika haber... Konya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika

Konya 'nın Ilgın ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.

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