Son dakika haber... Konya'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

07.03.2022 11:28
Son dakika haber... Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu Yeni Mahalle Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (METEM) önünde H.İ.B.'nin kullandığı 16 AKT 393 plakalı Volkswagen marka cip H.N.M.'ye (15) çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı H.N.M. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Son dakika haber... Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

YORUMLAR
500

Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Konya'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
11:11 Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim
11:05 Altın yeni haftaya 14 lira yükselişle başladı! Gram 914 liradan alıcı buluyor
10:49 Yarın İstanbul'da 5 saatlik su kesintisi yaşanacak! İşte o ilçeler
10:37 Ukraynalı askerler sosyal medyada paylaştı! Rus tankını bazukalarla etkisiz hale getiriyorlar
10:33 Putin, sevgilisini ve 4 çocuğunu İsviçre'de güvenli bir dağ evinde saklıyor!
10:33 Vicdan azabından perişan oldu! Yanlışlıkla kediye çarpan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı
10:28 Putin yürürken neden sağ kolunu kımıldatmıyor? Uzmanlar Rusya liderinin KGB geçmişini işaret etti
10:22 Mezarda yatan adamın kendisi olduğunu iddia etti! 1917'de savaş pilotu olarak ölüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 11:38:54. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Konya'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement