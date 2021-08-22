Son dakika! Trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Ağır yaralanan 1 kişi ise Meram Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada Merter Koyucu (22), Aybüke Ece (19) ve Hazar Yazar (21) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 DT 224 plakalı otomobil, Sancak Mahallesi Şafak Caddesi'nde refüjdeki ağaçlara çarparak karşı yola devrildi.

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