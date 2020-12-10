Konya'da minibüsüyle seyir halindeyken arkadan çarptığı otomobilin sürücüsünü, tartışma sırasında av tüfeğiyle bacağından yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
H.Ö. idaresindeki 34 VB 4366 plakalı minibüs, Konya- Antalya çevreyolunda seyir halindeyken M.A.Ö'nün kullandığı 70 AV 077 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine H.Ö, aracından aldığı av tüfeğiyle M.A.Ö'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, hastaneye gitmek istemeyen M.A.Ö'yü ambulansta tedavi etti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan H.Ö. ise emniyete götürüldü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Konya'da trafik kazası sonrası tartışan iki sürücüden biri silahla yaralandı - Son Dakika