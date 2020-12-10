Polis ekiplerince gözaltına alınan H.Ö. ise emniyete götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, hastaneye gitmek istemeyen M.A.Ö'yü ambulansta tedavi etti.

Maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine H.Ö, aracından aldığı av tüfeğiyle M.A.Ö'ye ateş etti.

Konya 'da minibüsüyle seyir halindeyken arkadan çarptığı otomobilin sürücüsünü, tartışma sırasında av tüfeğiyle bacağından yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Konya'da trafik kazası sonrası tartışan iki sürücüden biri silahla yaralandı - Son Dakika

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