Son dakika haber... Konya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Soner Koca (34) idaresindeki 42 AKH 409 hafif ticari araç, Seydişehir- Antalya kara yolunun 29. kilometresi Alacabel mevkisinde Mehmet Emin Satık'ın (32) kullandığı 42 AFY 127 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Leyla Ahi (35) ve Fatih Çakır (55) Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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