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Son dakika haber... Konya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber... Konya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

05.02.2022 19:37
Son dakika haber... Konya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Soner Koca (34) idaresindeki 42 AKH 409 hafif ticari araç, Seydişehir- Antalya kara yolunun 29. kilometresi Alacabel mevkisinde Mehmet Emin Satık'ın (32) kullandığı 42 AFY 127 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Leyla Ahi (35) ve Fatih Çakır (55) Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haber... Konya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Son dakika haber... Konya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Son dakika haber... Konya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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Seydişehir, Antalya, Tragger, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Konya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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