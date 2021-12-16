Son dakika haber! Konya'da trafik kazasında polisi şehit eden sanığa yeniden yargılandığı davada 10 yıl hapis - Son Dakika

Konya'da alkollü kullandığı otomobille çarptığı araçtaki bir polisin şehit olmasına, 4 kişinin de yaralanmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılıp tahliye edilen sanığa, karara itirazda bulunulmasının ardından yeniden yargılandığı davada aynı ceza verildi.

Merkez Karatay ilçesinde, 8 Aralık 2018'de bir polisin şehit olduğu, 2'si polis 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasında tutuklanan Muhammed Ali Toraman'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Bölge Adiye Mahkemesinin kararına itiraz üzerine dosya Yargıtaya taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Toraman'a verdiği 10 yıllık hapis cezasını fazla bularak kararı bozup, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Yerel mahkemede geçen yıl yeniden görülen davada Toraman, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi.

Kazada şehit olan polis memuru Ali Teke'nin aile avukatları, Yargıtaya başvurarak, sanığın cezasının düşürülüp tahliye edilmesi kararına itirazda bulundu.

Kabul edilen itiraz neticesinde, Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden görülen davada sanık Toraman, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma neticesinde Toraman'ı Meram Nüfus Müdürlüğünde yakaladı.

Toraman, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Olay

Konya'da Yaşar Orman (37) idaresindeki 42 DIB 73 plakalı polis aracına, Fetih Caddesi ile Karakayış Caddesi'nin kesiştiği kavşakta 8 Aralık 2018'de, Muhammed Ali Toraman'ın (25) kullandığı 42 FKG 63 plakalı otomobil çarpmıştı. Kazada, polis memuru Ali Teke şehit olmuş, 2'si polis 4 kişi yaralanmış, olaya ilişkin tutuklanan Toraman, yargılandığı mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.