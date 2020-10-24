Son dakika haber: Konya'da üç aracın karıştığı kaza ucuz atlatıldı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin önce tıra ardından da yolcu almak için duran otobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Kozanlı yolundan Konya istikametine gitmek için hastane kavşağından geçmek isteyen Hakan A. idaresindeki 09 R 6797 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Tuncay Ş. idaresindeki 32 YG 328 plakalı tırın dorsenin tekerine ardından da yol kenarından yol almak için duran yolcu otobüsüne çarptı. Kazada şans eseri ölün ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Polisin olay yerindeki incelemelerin ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı. - KONYA