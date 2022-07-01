Konya 'da kırmızı ışıkta geçen otomobilin neden olduğu zincirleme kaza, araç kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Konya'da üç aracın karıştığı zincirleme kaza kameraya yansıdı - Son Dakika

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