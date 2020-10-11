Son dakika haber: Konya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Konya'da polisin düzenlediği operasyonda 18 bin 760 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde sokak satıcılarının yakalanması ve zehir tacirleri tarafından piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, 18 bin 760 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda ayrıca 110 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, toplamda 8 farklı olayla ilgili, 9 kişiye 'uyuşturucu madde kullanma', 8 kişiye de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından işlem yapıldı.