Son dakika haber... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
21.10.2020 16:44
Son dakika haberleri: KONYA'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 5 otomobil ve 1 evde arama yapıldı.
KONYA'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 5 otomobil ve 1 evde arama yapıldı. Aramalarda yaklaşık 20 bin uyuşturucu hap ve 750 gram esrar ele geçirildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilere ait 5 otomobil ve 1 iş yerinde yapılan aramada, 750 gram esrar ve yaklaşık 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliye 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı.
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