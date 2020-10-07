Son dakika haber | Konya'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | Konya'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haber | Konya'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı, System.String[]

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik kent genelinde operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 2 kilo 860 gram esrar, 130 sentetik ecza hap, 74 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 18 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Operasyon, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 10:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Konya'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı - Son Dakika

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