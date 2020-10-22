Son dakika haber! Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 615 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kilo 615 gram kubar esrar ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Yunak'ta B.S'ye (32) ait olduğu belirlenen ağılda arama yaptı.
Aramada, çuval içerisinde 3 kilo 615 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda fişek, tabanca, 13 mermi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli B.S, Antalya'ya gönderildi.
- Kaynak: AA
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