Son dakika haber: Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesinde takibe aldıkları 3 zanlıyı bir süre izledikten sonra bindikleri otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 5 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:03 - Kaynak: AA
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