Konya'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına operasyon - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına operasyon

20.07.2022 15:08

Konya'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına operasyon Konya'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 73 kişiden 11'i çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına operasyon

KONYA - Konya'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 73 kişiden 11'i çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Narkotik ekiplerinin 13-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda, 16 kilo esrar, 1 buçuk kilo metamfetamin, 1.3 kilo sentetik kannabinoid, 335 kök Hint keneviri, 30 bin 500 adet uyuşturucu hap, 9 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 450 adet fişek, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 2 adet hassas terazi ve 92 bin 225 lira suç geliri para ele geçirilerek el konuldu. Uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik 41 farklı olayda 73 şahıs yakalanırken 17 şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şahsın ise emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

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Çanakkale'de bir ayda 109 uyuşturucu satıcısı yakalandı Çanakkale'de bir ayda 109 uyuşturucu satıcısı yakalandı Son dakika haber: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 23.25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi Son dakika haber: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 23.25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Konya'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına operasyon - Son Dakika

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